Viaggio tra i fantasmi di Rogoredo | Loris una vita spezzata a 29 anni Ora per l’eroina bastano 10 euro
MILANO – “Ci sono boschi della droga dappertutto” per dare l’illusione di placare una fame che anziché diminuire cresce fino a consumare le persone. “A Rogoredo si muore”. Lo dice senza mezzi termini Simone Feder, lo psicologo che coordina il “Team Rogoredo“ per tendere una mano ai “fantasmi“. “Cerchiamo di intervenire prima che sia troppo tardi. Ma ogni volta che una vita si spezza crolla il mondo. L’ultima luce si è spenta poco più di un mese fa: quella di Loris Nannolo. Aveva 29 anni. È morto in ospedale lo scorso 28 agosto”. Feder lo descrive come “un ragazzo sensibile, benvoluto, che si era perso per strada. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
