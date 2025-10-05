Viaggio nelle strade A caccia dell’asfalto che non c’è | solo buche E piove sul bagnato
Piove sul bagnato. Il maltempo dei giorni scorsi, le forti piogge che si sono abbattute su ogni angolo della città non hanno fatto altro che peggiorare la situazione delle buche e in generale la condizione del manto stradale cittadino. E rallentare i cantieri dove l’amministrazione comunale ha programmato l’atteso intervento di ripristino dell’asfalto. Così mentre i cittadini segnalano strade in condizioni pietose in ogni angolo della città, anche i lavori in corso hanno finito per creare disagi al traffico. Via De Gasperi, per esempio, dove è in corso il rifacimento del tratto che va dall’incrocio con via Sanzio alla rotatoria di piazzale Europa, nei giorni scorsi, durante i temporali, presentava nelle parti ancora non completate ma transitabili delle voragini pericolosissime, per fortuna tamponate dagli interventi effettuati appena tornato il sole. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
