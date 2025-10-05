Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-10-2025 ore 19 | 25
Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul grande raccordo anulare rallentamenti tra Leo Ardeatine Tuscolana in carreggiata esterna sul tratto Urbano code altezza Portonaccio direzione tangenziale est percorrendo la statale Pontina rallentamenti e code tra Castel Romano in Spinaceto direzione Eur via Appia si rallenta in prossimità dei centri abitati di Velletri Genzano ed Albano nelle due direzioni in via Casilina rallentamenti tra Borghesiana e finocchio nei due sensi di marcia mentre in via Salaria si rallenta alti a Settebagni direzione Roma in via Cassia rallentamenti altezza la Giustiniana direzione Grande Raccordo Anulare dell'aglio rocce ad Astral infomobilità è tutto al prossimo aggiornamento in servizi della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
viabilit - roma
