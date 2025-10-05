Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul grande raccordo anulare con la tratti per traffico tra le uscite puntine diramazione Roma Sud in carreggiata esterna mentre in carreggiata interna si rallenta tra le uscite Cassia bis e Salaria sul tratto Urbano rallentamenti altezza Portonaccio direzione tangenziale sulla a91 Roma Fiumicino traffico rallentato altezza grande raccordo anulare direzione Roma percorrendo la statale Pontina per incidente lunghe code tra Pomezia nord e Castel Romano direzione Eur via Appia si rallenta in prossimità dei centri abitati di Velletri Genzano ed Albano nei due sensi di marcia in via Nettunense rallentamenti a Pavona in prossimità dell'incrocio a colleghi del mare nelle due direzioni e Cambio vita è tutta prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-10-2025 ore 18:25