Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-10-2025 ore 17 | 25

Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio percorrendo la diramazione Roma nord traffico rallentato a Settebagni direzione Grande Raccordo Anulare mentre sulla diramazione Roma Sud si rallenta in prossimità del grande raccordo in ingresso nella capitale sul grande raccordo anulare traffico rallentato tra Ardeatina e Romanina in carreggiata esterna mentre invece Giada interna si allenta tra le uscite Cassia bis Salaria percorrendo via Cassia si sta in coda altezza Poggio dell'Edera direzione Roma in via Salaria un cantiere attivo rallenta il traffico a Montelibretti a Strada Provinciale via Montelibretti nei due sensi di marcia attivo senso unico alternato prestare attenzione in via Casilina rallentamenti tra Borghesiana e finocchio nei due sensi di marcia per arrivarci ad Astral infomobilità è tutto prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio

