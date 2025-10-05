Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-10-2025 ore 16 | 25

Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico regolare sul grande raccordo anulare e sulle principali autostrade del territorio percorrendo via Cassia si sta in coda altezza a Poggio dell'Edera direzione Roma in via Salaria un cantiere attivo rallenta il traffico a Montelibretti altezza strada provinciale via Montelibretti nei due sensi di marcia tipo senso unico alternato prestare attenzione nel territorio di Zagarolo un incidente rallenta il traffico sulla strada provinciale via Valle del formale tra via Colle Barco prima strada e Ungheria nei due sensi di marcia a Marino si sta in coda sulla principale via dei Laghi in prossimità dell'incrocio con via spinabella direzione Appia percorrendo la strada statale Appia si rallenta per l'intenso traffico altezza freddo direzione Roma radiologica e la stradale in rubrica è tutto il prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

