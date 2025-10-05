Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico regolare sul grande raccordo anulare sulle principali autostrade del territorio ad eccezione della a91 Roma Fiumicino Dove si trova lenta in comparada esterna altezza Grande Raccordo Anulare a Ponte Galeria rallentamenti in via Luigi stipa tra via Lorenzini a via Portuense fiera di Roma che spostiamo sulla strada provinciale Braccianese Claudia dove si rallenta a Manziana in prossimità dell'incrocio con Corso Vittorio Emanuele nei due sensi di marcia a Bracciano code sulla principale via Salvatore tra via Claudia e via Pascoletti direzione via Flavia nel territorio di punta del lago si sta in coda sulla strada provinciale via Valle di Vico in prossimità dell'incrocio con la strada accesso al lago di Vico nei due sensi di marcia in una strada pubblica è tutto al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-10-2025 ore 15:25