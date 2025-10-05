Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-10-2025 ore 15 | 25

Romadailynews.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico regolare sul grande raccordo anulare sulle principali autostrade del territorio ad eccezione della a91 Roma Fiumicino Dove si trova lenta in comparada esterna altezza Grande Raccordo Anulare a Ponte Galeria rallentamenti in via Luigi stipa tra via Lorenzini a via Portuense fiera di Roma che spostiamo sulla strada provinciale Braccianese Claudia dove si rallenta a Manziana in prossimità dell'incrocio con Corso Vittorio Emanuele nei due sensi di marcia a Bracciano code sulla principale via Salvatore tra via Claudia e via Pascoletti direzione via Flavia nel territorio di punta del lago si sta in coda sulla strada provinciale via Valle di Vico in prossimità dell'incrocio con la strada accesso al lago di Vico nei due sensi di marcia in una strada pubblica è tutto al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

viabilit224 roma regione lazio del del 05 10 2025 ore 15 25

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-10-2025 ore 15:25

In questa notizia si parla di: viabilit - roma

viabilit224 roma regione lazioViabilità Roma Regione Lazio del del 05-10-2025 ore 13:25 - Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità un servizio della Regione sulla Pontina è stato riaperto il tratto ... Lo riporta romadailynews.it

Lazio, la regione aderisce al ferrobonus: un incentivo per la mobilità - “Accogliamo con grande soddisfazione la decisione della Regione Lazio di attivare il Ferrobonus regionale, con uno stanziamento di 300mila euro. tg24.sky.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Viabilit224 Roma Regione Lazio