Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-10-2025 ore 15 | 25
Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico regolare sul grande raccordo anulare sulle principali autostrade del territorio ad eccezione della a91 Roma Fiumicino Dove si trova lenta in comparada esterna altezza Grande Raccordo Anulare a Ponte Galeria rallentamenti in via Luigi stipa tra via Lorenzini a via Portuense fiera di Roma che spostiamo sulla strada provinciale Braccianese Claudia dove si rallenta a Manziana in prossimità dell'incrocio con Corso Vittorio Emanuele nei due sensi di marcia a Bracciano code sulla principale via Salvatore tra via Claudia e via Pascoletti direzione via Flavia nel territorio di punta del lago si sta in coda sulla strada provinciale via Valle di Vico in prossimità dell'incrocio con la strada accesso al lago di Vico nei due sensi di marcia in una strada pubblica è tutto al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio
#Viabilità | #Manifestazione | #Roma Corteo, sabato 4 #ottobre, dalle 14:30 alle 19:00, da Piazzale Ostiense a Piazza di Porta San Giovanni Chiusure e deviazioni al passaggio della manifestazione
#Roma #viabilità Fine settimana di festeggiamenti per il quartiere Coppedè, modifiche alla viabilità. Divieti di sosta e chiusure al traffico
Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-10-2025 ore 13:25 - Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità un servizio della Regione sulla Pontina è stato riaperto il tratto
Lazio, la regione aderisce al ferrobonus: un incentivo per la mobilità - "Accogliamo con grande soddisfazione la decisione della Regione Lazio di attivare il Ferrobonus regionale, con uno stanziamento di 300mila euro.