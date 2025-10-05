Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-10-2025 ore 13 | 25
Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità un servizio della Regione sulla Pontina è stato riaperto il tratto all'altezza di Castel di Decima chiuso in precedenza a causa di un incidente avvenuto in mattinata la circolazione è rientrata nella norma sul tratto interessato riaperto anche il nodo per la tangenziale est sul tratto Urbano della A24 chiuso anche questo in precedenza a seguito di un incidente in direzione Salaria in chiusura il trasporto marittimo a causa di avverse condizioni meteo è stata soppressa la corsa nave Formia Ponza delle 14:30 sempre causa maltempo cancellate anche le corse unità veloce Formia Ponza e Ponza Formia delle ore 17 da Gianguido Astral infomobilità è tutto a più tardi un servizio della Regione Lazio
