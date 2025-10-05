Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-10-2025 ore 12 | 25

Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sulla Pontina a causa di un incidente avvenuto in precedenza resta chiuso il tratto al km 18 in direzione Roma di posta uscita obbligatoria Castel di Decima con deviazioni sul posto ripercussioni al traffico con incolonnamento In entrambe le direzioni sul tratto interessato ci possiamo sul tratto Urbano della A24 dove sempre per incidente chiuso il nodo di uscita sulla tangenziale est in direzione Salaria attenzione quindi alla segnaletica sul posto in chiusura il trasporto marittimo a causa di avverse condizioni meteo è stata soppressa la corsa nave Formia Ponza delle 14:30 sempre causa maltempo cancellate anche le corse dieta veloce Formia Ponza Ponza Formia delle ore 17 vi informiamo inoltre che la corsa unità veloce Formia Ventotene delle 16:30 ti cippa la partenza alle 12:30 da Gianguido Lombardi e Astral infomobilità e tutto è più tardi un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

