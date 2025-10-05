Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-10-2025 ore 11 | 25

Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sulla Pontina a causa di un incidente avvenuto in precedenza resta chiuso il tratto all'altezza del chilometro 18 verso Roma disposta uscita obbligatoria Castel di Decima con deviazioni sul posto ripercussioni al traffico con incolonnamento e a partire dal Castel Romano sempre a seguito di incidente è chiuso anche il nodo per la tangenziale è per il traffico proveniente dal tratto Urbano della A24 attenzione quindi alla segnaletica sul posto ci spostiamo in Cina sul raccordo dove abbiamo Code in che data interna tra le uscite Flaminia e Salaria è più avanti tra Pontina e via del Mare in esterna rallentamenti tra Tuscolana in chiusura il trasporto diario sulla linea Roma Ancona il servizio è tornato regolare sospeso in precedenza a causa di guasto elettrico nei pressi di Spoleto i treni alta velocità Intercity e regionali hanno accumulato ritardi fino a 150 minuti da Gian Guido Lombardi e Astral infomobilità e tutto a più tardi un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

