Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-10-2025 ore 10 | 25

Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità servizio della regione Lazio sulla Pontina a causa di un incidente che ha coinvolto più veicoli è chiuso il tratto all'altezza del km 18 in direzione Roma di posta uscita obbligatoria Castel di Decima con deviazioni sul posto ripercussioni al traffico con incolonnamento e a partire da Castel Romano a Siamo al trasporto ferroviario sulla linea Roma Ancona il servizio è rallentato su preso in precedenza a causa di guasto elettrico nei pressi di Spoleto ritardi fino a 60 minuti per i treni in viaggio con possibili limitazioni e cancellazioni e chiudiamo con il trasporto marittimo a causa di avverse condizioni meteo sono state soppresse le corse nave Ponza Formia delle 11 e qui Formia Ponza delle 14:30 cancellate anche le corse unità veloce dei collegamenti Formia Ponza delle 17 nelle due direzioni vi informiamo inoltre che la corsa unità veloce Formia Ventotene delle 16:30 anticipa la partenza alle 12:30

