Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-10-2025 ore 10 | 25

Romadailynews.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità servizio della regione Lazio sulla Pontina a causa di un incidente che ha coinvolto più veicoli è chiuso il tratto all'altezza del km 18 in direzione Roma di posta uscita obbligatoria Castel di Decima con deviazioni sul posto ripercussioni al traffico con incolonnamento e a partire da Castel Romano a Siamo al trasporto ferroviario sulla linea Roma Ancona il servizio è rallentato su preso in precedenza a causa di guasto elettrico nei pressi di Spoleto ritardi fino a 60 minuti per i treni in viaggio con possibili limitazioni e cancellazioni e chiudiamo con il trasporto marittimo a causa di avverse condizioni meteo sono state soppresse le corse nave Ponza Formia delle 11 e qui Formia Ponza delle 14:30 cancellate anche le corse unità veloce dei collegamenti Formia Ponza delle 17 nelle due direzioni vi informiamo inoltre che la corsa unità veloce Formia Ventotene delle 16:30 anticipa la partenza alle 12:30 da Gianguido lomba e Astral infomobilità è tutto a più tardi un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

viabilit224 roma regione lazio del del 05 10 2025 ore 10 25

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-10-2025 ore 10:25

In questa notizia si parla di: viabilit - roma

Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-10-2025 ore 07:25 - Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul tratto Urbano della A24 per la presenza ... Come scrive romadailynews.it

Cerca Video su questo argomento: Viabilit224 Roma Regione Lazio