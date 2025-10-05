Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-10-2025 ore 09 | 25

Romadailynews.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio un invito All'attenzione per chi è in transito sulla Pontina a causa di un incidente al momento è chiuso il tratto all'altezza del chilometro 18 in direzione Roma disposta uscita obbligatoria Castel di Decima attenzione Quindi al segnaletica sul posto Passiamo al trasporto ferroviario sulla linea Roma Ancona a causa di guasto elettrico Al momento il servizio è sospeso nei pressi di Spoleto possibili ritardi limitazioni e cancellazioni per i treni alta velocità Intercity e regionali da Gianguido Lombardi e Astral infomobilità per il momento è tutto a più tardi un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

viabilit224 roma regione lazio del del 05 10 2025 ore 09 25

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-10-2025 ore 09:25

In questa notizia si parla di: viabilit - roma

Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-10-2025 ore 07:25 - Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul tratto Urbano della A24 per la presenza ... Riporta romadailynews.it

Cerca Video su questo argomento: Viabilit224 Roma Regione Lazio