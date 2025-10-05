Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-10-2025 ore 09 | 25
Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio un invito All'attenzione per chi è in transito sulla Pontina a causa di un incidente al momento è chiuso il tratto all'altezza del chilometro 18 in direzione Roma disposta uscita obbligatoria Castel di Decima attenzione Quindi al segnaletica sul posto Passiamo al trasporto ferroviario sulla linea Roma Ancona a causa di guasto elettrico Al momento il servizio è sospeso nei pressi di Spoleto possibili ritardi limitazioni e cancellazioni per i treni alta velocità Intercity e regionali da Gianguido Lombardi e Astral infomobilità per il momento è tutto a più tardi un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
#Viabilità | #Manifestazione | #Roma Corteo, sabato 4 #ottobre, dalle 14:30 alle 19:00, da Piazzale Ostiense a Piazza di Porta San Giovanni Chiusure e deviazioni al passaggio della manifestazione Il percorso https://buff.ly/MkF4ebp #Luceverde - facebook.com Vai su Facebook
#Roma #viabilità Fine settimana di festeggiamenti per il quartiere Coppedè, modifiche alla viabilità. Divieti di sosta e chiusure al traffico https://romamobilita.it/it/node/26495 - X Vai su X
