Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio un invito All'attenzione per chi è in transito sulla Pontina a causa di un incidente al momento è chiuso il tratto all'altezza del chilometro 18 in direzione Roma disposta uscita obbligatoria Castel di Decima attenzione Quindi al segnaletica sul posto Passiamo al trasporto ferroviario sulla linea Roma Ancona a causa di guasto elettrico Al momento il servizio è sospeso nei pressi di Spoleto possibili ritardi limitazioni e cancellazioni per i treni alta velocità Intercity e regionali da Gianguido Lombardi e Astral infomobilità per il momento è tutto a più tardi un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-10-2025 ore 09:25