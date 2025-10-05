Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-10-2025 ore 08 | 25
Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura il trasporto ferroviario sulla linea Roma Ancona a causa di guasto elettrico Al momento il servizio è sospeso nei pressi di Spoleto possibili ritardi di treni alta velocità Intercity e regionali e presso la fiera di Roma dalle 10 alle 22 oggi si svolgerà la giornata conclusiva della 35a edizione del Romics Festival del fumetto per agevolare l'affluenza del pubblico potenziato con treni aggiuntivi il servizio della linea Orte Roma Fiumicino con modifiche di orario ricordiamo inoltre che è possibile raggiungere la fiera di Roma anche con le linee bus 808 Zero ottanta nove Settecento uno è 701 l da Gian Guido Lombardi e Astral infomobilità per il momento è tutto a più tardi un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
viabilit - roma
