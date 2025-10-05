Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul tratto Urbano della A24 per la presenza di un veicolo in panne Ci sono rallentamenti tra via Fiorentini e Portonaccio in direzione della tangenziale est raccomandiamo la dovuta attenzione traffico regolare per il resto sulla rete viaria dove non si segnalano altre criticità e presso la fiera di Roma dalle 10 alle 22 è in programma la giornata conclusiva della 35a edizione del Romics il festival del fumetto per agevolare La scienza del pubblico potenziato con corse aggiuntive il servizio della linea ferroviaria Orte Roma Fiumicino mentre è possibile raggiungere la fiera di anche con le linee bus 808 089 701 è 701l da Gianguido Lombardi e a trolley infomobilità per il momento è tutto a più tardi un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-10-2025 ore 07:25