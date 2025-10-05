Via Tavola Tonda da mille notti al buio | Cambiare 3 lampadine è un' impresa impossibile a Palermo

Riceviamo e pubblichiamo.Palermo riesce ancora una volta a stupire, ma in negativo. In via Tavola Tonda, in pieno centro storico, da oltre mille giorni tre lampioni restano spenti, lasciando un intero tratto di strada immerso nell’oscurità più totale. Nonostante segnalazioni, Pec, solleciti e. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

In questa notizia si parla di: tavola - tonda

Sponde sonore, Daniele Sepe chiude la prima sessione del festival di Arci Tavola Tonda

"Spazio Zero" torna a Palermo: ad Arci Tavola Tonda un pubblico da 13 Paesi per lo spettacolo di Giuseppe Massa

Donne al Centro prosegue con una tavola rotonda sulla parità retributiva con esperte ed esperti del settore, stasera alle ore 18 presso il Cenacolo degli Agostiniani. - facebook.com Vai su Facebook

Una tavola lunga mille commensali in via Rizzoli: la cena benefica per Fondazione Pass e Bimbo Tu - Quando alla fine le luci si spengono, Alessandro Arcidiacono sospira: «È finita, sono stanco come non mai, ma anche quest’anno è andata». Secondo bologna.repubblica.it

Muravera, mille posti a tavola: "Su Cumbidu" è un successo - E così ieri sera, per l’ormai tradizionale “Cumbidu” di Ferragosto, tantissimi turisti sono stati ospitati dai muraveresi nelle diverse ... Lo riporta unionesarda.it