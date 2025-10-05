Via Mattarella è ancora al buio
"Via Mattarella al buio da troppo tempo". A lamentare la situazione della direttrice è il consigliere comunale di opposizione Pino Pariano. A sollecitarlo, rivela, sono stati alcuni cittadini del quartiere: per questo Pariano si rivolge all’amministrazione comunale per ricordare come, da ormai troppo tempo, sia assente la pubblica illuminazione in via Mattarella. Pariano lamenta il "disagio manifestato dai residenti di quella zona, i quali, da tantissimo tempo, evidenziano questa problematica". Inoltre "la mancanza di visibilità potrebbe agevolare episodi di criminalità ". Ma non è tutto: "Ritengo – continua il consigliere facendosi portavoce di chi abita e frequenta la zona –, che non sia assolutamente giusto nei confronti di chi paga i tributi e le tasse comunali non vedersi garantiti i servizi, tra cui anche la pubblica illuminazione". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
