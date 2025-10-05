Via al censimento degli autovelox e intanto su Bussi arriva la cassazione | senza omologazione multa ilegittima

Ilpescara.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 30 settembre è stato attivato il portale del ministero delle Infrastrutture per la registrazione di tutti gli strumenti che rientrano nella categoria autovelox, e cioè quei dispositivi che elevano sanzioni per l’eccesso di velocità. Province e Comuni hanno tempo fino al 30 novembre per. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: censimento - autovelox

Autovelox a rischio se i Comuni non fanno il censimento

Autovelox a rischio in tutta Italia se i Comuni non avviano il censimento

Autovelox a rischio spegnimento in tutta Italia se non arriva il censimento: la situazione

via censimento autovelox intantoVia al censimento degli autovelox: a fine novembre la mappa ufficiale e quelli non registrati dagli enti saranno nulli - A fine novembre sapremo quanti sono realmente intorno a noi e in tutta Italia, sulla viabilità ordinaria e in autostrada. Scrive corrierediarezzo.it

via censimento autovelox intantoAl via il censimento degli autovelox: multe nulle da novembre senza registrazione - Due mesi per inserire i dati sui dispositivi nella piattaforma del Mit, è la condizione necessaria per il legittimo utilizzo (ANSA) ... Come scrive ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Via Censimento Autovelox Intanto