Tutti in Egitto, con la speranza nel cuore. La speranza che il sì stiracchiato e pieno di condizioni pronunciato venerdì sera da Hamas sul piano di pace firmato da Donald Trump si trasformi davvero in un cessate il fuoco. Tutti gli sguardi si concentrano ora su Sharm el-Sheikh, dove stanno convergendo i negoziatori che da domani dovranno "discutere i termini e i dettagli dello scambio di tutti gli ostaggi israeliani e dei detenuti palestinesi, in conformità con la proposta del presidente Trump", come fa sapere il ministero degli Esteri del Cairo. In Egitto coi sarà anche l'inviato statunitense per il Medio Oriente Steve Witkoff. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Via ai negoziati in Egitto. Le condizioni di Hamas