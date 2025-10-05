Veterinario dell’Ats sotto accusa | è archiviazione

OFFANENGO (Cremona) Archiviazione. Si chiude con questa parola la vicenda che ha visto il capo dei veterinari dell’Ats di Cremona, Leonardo Provana, finire agli arresti domiciliari e restarci per una settimana con l’accusa, per nulla leggera, di aver preso soldi per chiudere un occhio su presunte irregolarità che avvenivano in varie aziende della provincia di Cremona e per aver spinto altre ditte a incaricare il figlio Luca di consulenze estremamente redditizie. Gli arresti domiciliari erano durati una settimana e poi erano stati revocati, ordinanza suffragata anche dal tribunale del riesame di Brescia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

