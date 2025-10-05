Verso l’addio dello SPID gratuito anche per Poste Italiane. È l’identità digitale di oltre 20 milioni di italiani e infatti Poste è il leader del settore, coprendo circa il 70% del mercato. Ora però cambio di rotta. L’azienda starebbe valutando l’introduzione di un canone annuale di circa 5 euro, che si tradurrebbe in un fatturato intorno ai 100 milioni di euro in un mercato in trasformazione, dove diversi provider hanno già introdotto tariffe per gli utenti. E la questione si intreccia con le strategie del governo che punta a un progressivo disimpegno dallo SPID, spingendo verso la Carta d’Identità Elettronica (CIE) e l’IT Wallet. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Verso lo SPID a pagamento anche con Poste Italiane, per 20 milioni di cittadini