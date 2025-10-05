Verso le Olimpiadi Milano-Cortina 2026 | Tirano si è aggiudicata i Giochi della Cultura

Ilgiorno.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

TIRANO – Non ospiterà le gare, ma numerosi spettatori, quelli sì (il sold out nelle tante strutture ricettive della citadina è vicino) e, soprattutto, si prepara a diventare protagonista culturale dei Giochi Olimpici, con proposte artistiche che spaziano tra generi e stili. Merito di “Oltre il limite: un palco sulle vette“, il progetto realizzato dal Comune guidato da Stefania Stoppani e Progetto Alfa Odv che si è distinto al bando “Olimpiadi della Cultura“ promosso da Regione Lombardia, conquistando un eccellente quarto posto in graduatoria e assicurandosi, così, un significativo contributo per la sua realizzazione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

verso le olimpiadi milano cortina 2026 tirano si 232 aggiudicata i giochi della cultura

© Ilgiorno.it - Verso le Olimpiadi Milano-Cortina 2026: Tirano si è aggiudicata i Giochi della Cultura

In questa notizia si parla di: verso - olimpiadi

Verso le Olimpiadi. La montagna in scena tra performance e salite

Ussi, nel nuovo Annuario la prima foto dell’Italia verso le Olimpiadi 2028

Verso le Olimpiadi. La Polizia Provinciale coordinerà le Locali

verso olimpiadi milano cortinaVerso Milano Cortina 2026. Rai racconta la strategia commerciale per l’evento - Mancano 126 giorni all’apertura ufficiale dei Giochi Olimpici Invernali Milano- Lo riporta primaonline.it

verso olimpiadi milano cortinaTutti i guai di Milano-Cortina 2026: appalti opachi, impianti sotto accusa e conti in rosso - La retorica di trasparenza e sostenibilità si scontra con criticità che si addensano su tre fronti ... Come scrive editorialedomani.it

Cerca Video su questo argomento: Verso Olimpiadi Milano Cortina