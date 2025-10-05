Verso le Olimpiadi Milano-Cortina 2026 | Tirano si è aggiudicata i Giochi della Cultura

TIRANO – Non ospiterà le gare, ma numerosi spettatori, quelli sì (il sold out nelle tante strutture ricettive della citadina è vicino) e, soprattutto, si prepara a diventare protagonista culturale dei Giochi Olimpici, con proposte artistiche che spaziano tra generi e stili. Merito di “Oltre il limite: un palco sulle vette“, il progetto realizzato dal Comune guidato da Stefania Stoppani e Progetto Alfa Odv che si è distinto al bando “Olimpiadi della Cultura“ promosso da Regione Lombardia, conquistando un eccellente quarto posto in graduatoria e assicurandosi, così, un significativo contributo per la sua realizzazione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

