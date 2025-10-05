Verso il 74° GP Ezio Del Rosso Cambiamenti nel percorso Magli è già a caccia del bis
Dopo aver avuto l’autorizzazione al suo svolgimento (domenica 12 ottobre come è noto si svolgeranno le elezioni regionali in Toscana) si avvia a riscuotere il solito e tradizionale successo il 74° Gran Premio Ezio Del Rosso, la classica nazionale per élite e under 23 che si corre a Montecatini Terme organizzata dal G.S. Le Casette, la società presieduta dall’ex sindaco della città e grande appassionato di ciclismo Giuseppe Bellandi. Manca ancora una settimana al suo svolgimento e gli iscritti hanno raggiunto quota 140 con la presenza delle società toscane ma anche la solita folta rappresentanza che arriva da altre regioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it
