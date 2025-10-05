Veronica Peparini e Andreas Muller a Verissimo | Tristi perché è passato | Video Mediaset

Veronica Peparini e Andreas Muller a Verissimo hanno rivissuto il giorno del loro matrimonio. I due neo sposi hanno avuto la possibilità di parlare della loro storia d’amore e di rivivere, anche con video e messaggio dei loro cari, le nozze. Si è tutto svolto così velocemente, infatti, che entrambi si sono detti tristi perché era finito tutto velocemente. Ora, però, avranno finalmente il loro giorni di anniversario. Ecco il video Mediaset. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

