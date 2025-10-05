Vento forte in tutta la Regione alberi in strada e tendoni divelti | oltre 100 gli interventi nelle Marche

ANCONA - Sono cento gli interventi effettuati dai vigili del fuoco per il forte vento che in queste ore ha interessato il territorio della regione Marche. Le richieste di intervento hanno riguardato principalmente alberi o rami caduti in strada e su alcune auto, oltre a grondaie e tendoni divelti. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

In questa notizia si parla di: vento - forte

Maltempo: fra le regioni oggi in allerta la Puglia per temporali, vento forte e possibile grandine Protezione civile, previsioni meteo

Maltempo: fra le regioni oggi in allerta la Puglia per temporali, possibile grandine, vento fino a burrasca forte e mareggiate Protezione civile, previsioni meteo

Oggi temporali, grandine e vento forte. Allerta meteo in Toscana e Liguria, nuova frana a Cortina: interrotta di nuovo la statale Alemagna

Forte vento a Capri, collisione tra motonave e aliscafo nel porto. Il video - X Vai su X

Ancora temporali e vento forte: sono gli effetti della super tempesta extra tropicale Amy. E a Ravenna il fenomeno raro dello Storm surge - facebook.com Vai su Facebook

Vento forte, prorogata l'allerta gialla per tutta la provincia - Le aree interessate sono le stesse indicate ieri, ovvero l’Arcipelago, il canale di Piombino, il litorale meridionale e l’aretino. Secondo corrieredimaremma.it

Allerta meteo gialla in Puglia: vento forte, mareggiate e temporali fino a lunedì - Protezione Civile e Regione Puglia segnalano criticità per vento, piogge e rischio idrogeologico su tutta la regione. Segnala lagazzettadelmezzogiorno.it