Vento forte in Toscana | allerta gialla prorogata al pomeriggio di oggi

L’allerta con codice giallo per vento, emessa ieri, 4 ottobre 2025, dalla Sala operativa della protezione civile regionale, si allunga di tre ore e sarà dunque in vigore fino alle 18 di oggi, domenica 5 ottobre L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Vento forte in Toscana: allerta gialla prorogata al pomeriggio di oggi

In questa notizia si parla di: vento - forte

Maltempo: fra le regioni oggi in allerta la Puglia per temporali, vento forte e possibile grandine Protezione civile, previsioni meteo

Maltempo: fra le regioni oggi in allerta la Puglia per temporali, possibile grandine, vento fino a burrasca forte e mareggiate Protezione civile, previsioni meteo

Oggi temporali, grandine e vento forte. Allerta meteo in Toscana e Liguria, nuova frana a Cortina: interrotta di nuovo la statale Alemagna

Neve in montagna (il Lussari nella foto), pioggia, vento forte: un "piccolo inverno" sul FVG. Ma durerà poco. I dettagli qui: http://bit.ly/3VQjNUX - facebook.com Vai su Facebook

09:18 #A24 Vento Forte tra Tornimparte e Bivio A24/SS 80 (sgc Giulianova) http://bit.ly/sdp_info - X Vai su X

Vento forte, prorogata l'allerta gialla per tutta la provincia - Le aree interessate sono le stesse indicate ieri, ovvero l’Arcipelago, il canale di Piombino, il litorale meridionale e l’aretino. Come scrive corrieredimaremma.it

Prorogata l’allerta meteo gialla per vento in Toscana fino alle 18 del 5 ottobre 2025 - La Protezione civile regionale invita la popolazione a prestare attenzione e ad adottare comportamenti prudenti: evitare ... Secondo msn.com