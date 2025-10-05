Vento forte a Genova alberi abbattuti e auto danneggiate | Foto | Sole nei prossimi giorni | le previsioni

A causa del vento forte i vigili del fuoco sono intervenuti in diverse zone di Genova per alberi abbattuti o pali pericolanti. Danneggiate diverse vetture a Pra’ e sul Fasce. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - Vento forte a Genova, alberi abbattuti e auto danneggiate | Foto | Sole nei prossimi giorni: le previsioni

Maltempo: fra le regioni oggi in allerta la Puglia per temporali, vento forte e possibile grandine Protezione civile, previsioni meteo

Vento forte a Genova, alberi abbattuti e auto danneggiate. Nei prossimi giorni sole - A causa del vento forte i vigili del fuoco sono intervenuti in diverse zone di Genova per alberi abbattuti o pali pericolanti. Si legge su ilsecoloxix.it

Genova sotto la furia della tramontana: alberi caduti su auto a Monte Fasce e Pra' - Il primo episodio si è verificato in via Monaco Simone, sulle alture di Monte Fasce, dove un albero sradicato dalle raffiche si è schiantato su un parcheggio privato, danneggiando tre veicoli. Riporta primocanale.it