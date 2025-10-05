Vento e neve | recuperato un ragazzo bloccato in un bivacco

Novaratoday.it | 5 ott 2025

Soccorso alpino al lavoro in Val Formazza.Nella giornata di oggi, domenica 5 ottobre, é stato recuperato illeso un ragazzo bloccato al Bivacco Gries a causa delle condizioni meteo proibitive. Il forte vento non permetteva il recupero con elicottero, quindi i volontari sono intervenuti e hanno. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

Vento e neve: recuperato un ragazzo bloccato in un bivacco

