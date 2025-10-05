VENTO D’ORO! Riccardo Pianosi profeta in patria | campione del mondo di Formula Kite in Sardegna!

Riccardo Pianosi completa l’opera e, al termine di una settimana da assoluto protagonista nelle acque casalinghe di Quartu Sant’Elena, centra il bersaglio grosso vincendo i Campionati Mondiali 2025 di Formula Kite. Il giovane fenomeno pesarese conquista dunque il primo titolo iridato senior della carriera a 20 anni, salendo per la terza volta sul podio dopo il bronzo del 2021 (a soli 16 anni) e l’argento del 2024. La stella azzurra del Kite comincia dunque nel migliore dei modi il nuovo quadriennio olimpico verso Los Angeles 2028, firmando una strepitosa doppietta Europeo-Mondiale un anno dopo la cocente delusione per il quarto posto ai Giochi di Parigi. 🔗 Leggi su Oasport.it

