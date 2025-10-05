VENTO D’ORO! Riccardo Pianosi profeta in patria | campione del mondo di Formula Kite in Sardegna!
Riccardo Pianosi completa l’opera e, al termine di una settimana da assoluto protagonista nelle acque casalinghe di Quartu Sant’Elena, centra il bersaglio grosso vincendo i Campionati Mondiali 2025 di Formula Kite. Il giovane fenomeno pesarese conquista dunque il primo titolo iridato senior della carriera a 20 anni, salendo per la terza volta sul podio dopo il bronzo del 2021 (a soli 16 anni) e l’argento del 2024. La stella azzurra del Kite comincia dunque nel migliore dei modi il nuovo quadriennio olimpico verso Los Angeles 2028, firmando una strepitosa doppietta Europeo-Mondiale un anno dopo la cocente delusione per il quarto posto ai Giochi di Parigi. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: vento - riccardo
Mandala al Vento In occasione della Festa Patronale di San Riccardo Andria, città della bellezza condivisa Nel cuore della festa, dove la tradizione incontra il cielo, sventolano i mandala al vento – simboli di armonia, creatività e desiderio di bellezza. Realizza - facebook.com Vai su Facebook
ha fatto un rettilineo finale clamoroso, erano in 3 appaiati poi è andato via come il vento - X Vai su X
Manca il vento, rinviata la Medal Race per Tita-Banti. Finali anche nel Kite con Riccardo Pianosi e Maggie Pescetto - Niente di fatto per l’attesissima Medal Race dei Nacra 17 nella quale Ruggero Tita e Caterina Banti,primi in classifica ... Da ilmessaggero.it
Kitesurf, Pianosi terzo dopo le eliminatorie: oggi cerca la finale per la caccia alle medaglie - La mancanza di vento, oltre che fermare la corsa all’oro del due azzurro Titta/Banti nella vela, ha rallentato il programma del kitesurf, specialità al debutto ai Giochi dove è impegnato ... Lo riporta corriereadriatico.it