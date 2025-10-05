Ventidue titolari diversi la stessa Inter | il turnover di Chivu funziona

Gazzetta.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I nerazzurri hanno vinto 4 delle ultime 5 gare senza uno tra Lautaro e Thuram. Contro la Cremonese Bonny decisivo al debutto da titolare. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

ventidue titolari diversi la stessa inter il turnover di chivu funziona

© Gazzetta.it - Ventidue titolari diversi, la stessa Inter: il turnover di Chivu funziona

In questa notizia si parla di: ventidue - titolari

Cerca Video su questo argomento: Ventidue Titolari Diversi Stessa