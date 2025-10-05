Ventenne ferito alle gambe | ‘colpi esplosi da uno sconosciuto
Tempo di lettura: < 1 minuto Ai carabinieri ha riferito che mentre era alla guida della propria macchina è rimasto coinvolto in un banale incidente stradale e una volta sceso dalla vettura per constatare quanto avvenuto è stato avvicinato da una terza persona – non coinvolta nel tamponamento – che ha esploso due colpi d’arma da fuoco ferendolo alle gambe per poi allontanarsi. I fatti sono avvenuti poco dopo le 5 di oggi in via Diacona incrocio con via Fratta nel quartiere napoletano Secondigliano. Sul posto poco dopo sono giunti i carabinieri del nucleo operativo della compagnia Napoli Stella e i militari della stazione di Secondigliano La vittima è un 20enne, incensurato, che è stato subito soccorso e portato all’ospedale ‘Cardarelli’ di Napoli. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
