Ventenne fa un incidente con l' auto un uomo si avvicina e gli spara alle gambe

Poco dopo l’alba, alle 5 della notte appena trascorsa, un 20enne incensurato è stato ferito a colpi d’arma da fuoco alle gambe a Secondigliano. L’agguato è avvenuto all’incrocio tra via Diacona e via Fratta, dove sono intervenuti i carabinieri del nucleo operativo della compagnia Napoli Stella e. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

