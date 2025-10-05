Vent’anni di Lamborghini e il futuro che è già presente

Sembra ieri. Sembra ieri quando Lamborghini aprì il suo centro stile a Sant’Agata Bolognese, primo marchio di automobili supersportive ad averne uno interno. E invece era ventanni fa, un anniversario festeggiato qui dove tutto è cominciato, qui dove ogni giorno prende forma il mito Lamborghini, celebrato con una parata di star a quattro ruote sul tappeto rosso e con i riflettori puntati sulla storia e sul futuro. ”Sono stato io, quando all’inizio degli anni Duemila ero responsabile del design del gruppo Audi di cui Lamborghini faceva parte, a battermi perché il marchio avesse un centro di design interno e potesse così acquistare una inconfondibile identità”, dice Walter De Silva, leggenda dei car designer, invitato speciale alla festa per i primi vent’anni. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

