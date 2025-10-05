Vent’anni di collettivo Sotterraneo L’Angelo della Storia scomode verità
Sempre un passetto più in là. Rispetto al confine del post-moderno. Nel teatro dei Sotterraneo ogni cosa viene infatti triturata, digerita e ripensata, giocando sugli opposti e condividendo con gioia lo sberleffo che ti assale di fronte al baratro. All’Apocalisse. Ma non ci si confonda: non è solo questione di gusto, di rimandi. Perché nel frattempo la loro ricerca scenica non fa sconti, interrogandosi ogni volta su forme, dispositivi, linguaggi. A pensarci un attimo, non era così difficile immaginare che il Piccolo li avrebbe prima o poi voluti fra i suoi artisti associati. E così è stato. Collaborazione prestigiosa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: vent - anni
Vent’anni dal viaggio del Toti: il sottomarino riapre alle visite
Terribile incidente a Cirimido: soccorsi 5 ragazzi di vent'anni
Sognando il posto fisso al Comune di Rho. Il più giovane degli assunti? Ha vent’anni. E in municipio i dipendenti salgono a quota 270
Vent'anni rappresentano una lunga carriera ma anche un pezzo di vita personale. Molti di noi sono cresciuti e sono invecchiati assistendo alla parabola di questo straordinario campione. Questo è Kobe Bryant raccontato da chi lo ha vissuto come un compagn - facebook.com Vai su Facebook
Private Equity e Mid Cap, vent’anni di investimenti che hanno trasformato l’impresa italiana - X Vai su X