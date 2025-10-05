Introbio (Lecco), 5 ottobre 2025 - Un tempo era la HM Moto di Alfredo Ciresa, erede del fondatore dello storico caseificio Ciresa di Introbio. Ma quando i nipoti dell’imprenditore si sono ritrovati in mano quel marchio che, nel frattempo, si era trasformato in Vent Moto, pur di evitare la chiusura, al S alone internazionale del motociclo di Milano hanno corteggiato l’unica persona che, secondo loro, avrebbe potuto proseguire l’avventura. “Loro erano concentrati sul caseificio di famiglia, mentre io volevo ricominciare una storia nuova nel mio mondo”. E così l’ingegnere Ampelio Macchi a 70 anni si è regalato una fabbrica di moto da cross. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Vent, il rilancio dell’ingegner Ampelio Macchi: “Prime 2mila moto, punto alle gare”