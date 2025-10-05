venezuela i cattolici in piazza per festeggiare i primi santi del paese

Sabato sera i cattolici venezuelani hanno marciato attraverso il centro di Caracas per onorare i primi santi del Paese che saranno ufficialmente canonizzati alla fine di questo mese. Centinaia di fedeli hanno camminato per le strade della capitale, portando candele e immagini di José Gregorio Hernández e Carmen Rendiles. Hernandez, l’uomo venerato da milioni di persone come il “medico dei poveri” sarà il primo santo uomo del Venezuela, mentre Rendiles sarà la prima santa del Paese. Papa Francesco ha firmato i decreti per la canonizzazione di entrambi all’inizio di quest’anno. Anche i partecipanti al corteo, tra cui il sindaco di Caracas Carmen Meléndez, hanno parlato del loro desiderio di “pace” mentre le tensioni tra Stati Uniti e Venezuela continuano ad aumentare. 🔗 Leggi su Lapresse.it

