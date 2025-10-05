Vendola al corteo pro Gaza | Meloni penosa in piazza l' alternativa migliore – Il video
(Agenzia Vista) Roma, 04 ottobre 2025 "Giorgia Meloni penosa fino all'ultimo istante, penosa dall'inizio alla fine anche riuscendo a superare se stessa in venalità. Questa piazza è un valore per la società italiana, il cuore dell'Italia migliore ha riempito tutte le piazze per dire no a quel genocidio che lei non ha neanche saputo nominare, che non ha saputo vedere nè contrastare come era suo dovere. Questa Italia è l'alternativa all'Italia volgare di chi va a rendere omaggio ai carnefici". Lo ha detto Nichi Vendola, ex presidente della Regione Puglia ed esponente di Sinistra Italiana, che partecipa alla manifestazione in corso a Roma per Gaza. 🔗 Leggi su Open.online
