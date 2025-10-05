Vendite ferme e scorte in aumento nei supermercati | è crisi per il commercio?
Secondo i dati pubblicati il 26 settembre dall’ Istat, sul clima di fiducia di famiglie e imprese, si registra un miglioramento del clima di opinione dei consumatori, mentre l’indice di fiducia delle imprese mostra una sostanziale stagnazione, con alcune criticità evidenti nel commercio al dettaglio. È proprio in quest’ultimo comparto che emergono segnali preoccupanti, con vendite ferme e scorte in aumento che suggeriscono tensioni nel canale retail, aprendo la discussione sulla possibilità di una vera e propria crisi. Cosa emerge dai dati dell’Istat. Partiamo dai dati relativi ai consumatori. L’indice di fiducia cresce lievemente da 96,2 a 96,8, con miglioramenti soprattutto nelle opinioni su: situazione economica generale (da 97,0 a 98,8);. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
