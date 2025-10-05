Velocità equilibrio e spettacolo a Manfredonia | il Motosurf World Championship infiamma il Gargano

Mare calmo, vento teso, motori rombanti e tavole a quasi 60 kmh tra le boe: Manfredonia ha vissuto un weekend di pura adrenalina. Il Porto Turistico è diventato l’epicentro del MotoSurf World Championship, tappa italiana del circuito mondiale, organizzata da Surf Boom ASD, affiliata alla. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

