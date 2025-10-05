Vela | il Team Emirates di Fletcher si aggiudica il SailGP di Cadice indietro l’Italia di Ruggero Tita
Termina con il successo del Team Emirates il SailGP di Cadice, penultimo appuntamento del celeberrimo circuito velistico definito come la “Formula 1 del mare”. Buona prestazione per i britannici, abili a prendersi la vetta dopo aver chiuso il primo giorno di competizioni al primo posto. Nello specifico, l’equipaggio guidato da Dylan Fletcher h a cominciato il day-2 con un quinto posto, per poi accomodarsi in quarta posizione nella regata successiva e in sesta nell’ultima arrivando così a quota 49 punti, appena cinque lunghezze in più della Germania di Erik Heil, seconda con 44 davanti ai Black Foils di Peter Burling, terzi con 42. 🔗 Leggi su Oasport.it
Vela: il team di Tita vince una regata del SailGP di Saint Tropez. Avanti la squadra di Fletcher
Dal 19 al 21 settembre 2025 ospiteremo RS21 Team Racing, il Mondiale di Vela Innovativa che porterà nel nostro borgo equipaggi provenienti da tutto il mondo. Un appuntamento che unisce sport, sostenibilità e prestigio internazionale, confermando Porto
Vela, Slam vestirà Emirates Team New Zealand all’America’s Cup 2024 - Slam, marchio di abbigliamento tecnico made in Italy per la vela, ha unito le forze con Emirates Team New Zealand, il team quattro volte ... Da corriere.it