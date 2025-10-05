Veicolo sui binari al passaggio a livello | circolazione rallentata sulla linea Bari-Foggia
Disagi nel pomeriggio di oggi, domenica 5 ottobre, sulla linea ferroviaria Bari-Foggia. A causare i problemi, come si legge nella sezione Infomobilità del sito di Rfi, la presenza, tra Giovinazzo e Santo Spirito, di un veicolo bloccato all'interno delle barriere di un passaggio a livello. 🔗 Leggi su Baritoday.it
