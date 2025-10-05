Varriale convinto | Quest’Inter è ingiocabile! Strepitosa contro la Cremonese

Inter News 24 Varriale convinto. Il giornalista commenta sui social la prestazione dei nerazzurri: «Quest’Inter è ingiocabile! Strepitosa contro la Cremonese». L’ Inter continua a convincere. Dopo la netta vittoria per 4-1 sulla Cremonese, il commento è arrivato anche da Enrico Varriale, storico giornalista Rai recentemente finito al centro delle cronache per il suo licenziamento legato a vicende giudiziarie. Nonostante l’uscita di scena dal servizio pubblico, Varriale ha voluto dire la sua sulla prestazione dei nerazzurri attraverso un post pubblicato sul suo profilo X (ex Twitter). SULLA PARTITA DI SAN SIRO – «Strepitosa partita dell’Inter che infligge alla Cremonese la prima sconfitta in Serie A con un roboante 4-1. 🔗 Leggi su Internews24.com

