Dopo avergli consegnato una copia della Costituzione, la polemica della sindaca di Montopoli in Val d'Arno (Pisa) Linda Vanni e dell'assessora regionale toscana e candidata Pd alle Regionali Alessandra Nardini con il vicesegretario della Lega ed eurodeputato Roberto Vannacci è proseguita a distanza anche sui social. Nardini spiega che l'eurodeputato le ha rivolto "un attacco sessista", con "un post, inquadrando la targa di "piazza della Passera" a Firenze e scrivendo "Oggi il comizio lo faccio qua. Qua sicuramente l'assessore Alessandra Nardini e il sindaco Linda Vanni non vengono". "Eccolo qua il classico maschio pseudo alfa che ha bisogno di fare commenti da spogliatoio quando due donne lo mettono al suo posto - aggiunge Nardini in una nota -. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Vannacci sessista". Botta-risposta con assessora Toscana Nardini