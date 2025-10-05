Vannacci contestato al Remigration summit | Fuori i fascisti da Livorno free Palestine

Un centinaio di manifestanti si sono riuniti sul lungomare di Livorno per contestare il Remigration Summit 2025 promosso da movimenti dell'estrema destra europea. Il generale Roberto Vannacci accolto dai fischi: "Fuori i fascisti da Livorno". 🔗 Leggi su Fanpage.it

vannacci contestato remigration summitVannacci contestato al Remigration summit: “Fuori i fascisti da Livorno, free Palestine” - Un centinaio di manifestanti si sono riuniti sul lungomare di Livorno per contestare il Remigration Summit 2025 promosso da movimenti dell'estrema destra ... Come scrive fanpage.it

vannacci contestato remigration summitVannacci a Livorno: contestazioni fuori dall’hotel del “Remigration Summit” - Alcuni brevi momenti di tensione quando sono entrati gli ospiti dell’evento che vede anche l’esponente della Lega tra i relatori. Da lanazione.it

