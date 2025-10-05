Valverde e Vinicius ritrovati il Madrid ha scoperto di saper vincere anche grazie ai piccoli conflitti

Il Real Madrid ha battuto il Villarreal per 3-1 nella giornata di ieri, mettendo in luce la forza di Vinicius e anche dando valore ad alcune scelte forti del suo allenatore: tra tutte la scelta di Valverde come terzino per l’assenza di Carvajal e di Arnold. L’uruguaiano che tra l’altro aveva espresso il suo dissenso. Sembrerebbero ristabilite in qualche modo alcune gerarchie che sembravano perse, ma più di tutto – scrive il Mundo Deportivo e prosegue El Paìs – il Real ha mostrato di saper crescere anche attraverso i piccoli conflitti. Valverde deve capire che al Real si può essere importanti senza partire titolari. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Valverde e Vinicius ritrovati, il Madrid ha scoperto di saper vincere anche grazie ai piccoli conflitti

In questa notizia si parla di: valverde - vinicius

Vinicius insofferente, Valverde accusato di scarso impegno nel riscaldamento, Bellingham superato da Guler. È finita la squadra senza ego di cui parlava Ancelotti. - facebook.com Vai su Facebook

Tensione al Real Madrid: Xabi Alonso ha azzerato le gerarchie e lo spogliatoio è spaccato (L’Equipe). Vinicius insofferente, Valverde accusato di scarso impegno nel riscaldamento, Bellingham superato da Guler. È finita la squadra senza ego di cui parlava A - X Vai su X

Valverde e Vinicius ritrovati, il Madrid ha scoperto di saper vincere anche grazie ai piccoli conflitti - Il Real Madrid ha vinto contro il Villarreal grazie a Valverde e a Vinicius, mettendo fine a dei piccoli conflitti della settimana. Come scrive ilnapolista.it

Lui smentisce, ma al Real Madrid c'è un caso Valverde: Xabi Alonso è infastidito - Nelle ultime ore a far discutere è Federico Valverde, finito nel mirino per. Segnala tuttomercatoweb.com