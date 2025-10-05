Valsa Group La prima vittoria è per Parenti
É iniziato ieri con le semifinali il trofeo memorial dedicato ad Andrea Parenti, in un PalaPanini con una buona cornice di pubblico tenendo presente che le partite erano e rimangono comprese nel carnet degli abbonati, comprese le finali di oggi che prenderanno il via dalle 16.30 con gli incontri che varranno il terzo posto. Nella prima semifinale che vedeva opposte la Verona di Christenson e di coach Fabio Soli alla Gas Sales Piacenza di Porro e Gutierrez: una partita tiratissima, molto equilibrata con set tirati e tanti cambi per provare varie disposizioni in campo. Il successo è andato a Verona col punteggio di 3-2 grazie ai 29 punti di Keita e ai 20 di Gironi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: valsa - group
Volley Primo test per la Valsa Group
Il nuovo acquisto della Valsa Group: "Mi sto ambientando, ma qui sto bene. Bruno mi ha parlato di un grande pubblico, cercherò di meritare gli applausi". - facebook.com Vai su Facebook
VOLLEY - Davanti a 600 tifosi a San Severino i biancorossi superano la Valsa Group con solidità e carattere. Coach Giampaolo Medei: «Progressi evidenti,... - X Vai su X
Valsa Group La prima vittoria è per Parenti - I gialli di coach Giuliani battono Cuneo al PalaPanini nella semifinale del Memorial. Si legge su sport.quotidiano.net
Valsa Group Modena: vittoria decisiva contro Grottazzolina per il primo posto - Poteva guadagnarsi già la certezza matematica del primo posto e quindi la garanzia di giocare in casa sia semifinale che eventuale finale, invece la sconfitta di Verona ha scompigliato le carte a una ... Si legge su ilrestodelcarlino.it