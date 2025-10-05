Valsa Group La prima vittoria è per Parenti

Sport.quotidiano.net | 5 ott 2025

É iniziato ieri con le semifinali il trofeo memorial dedicato ad Andrea Parenti, in un PalaPanini con una buona cornice di pubblico tenendo presente che le partite erano e rimangono comprese nel carnet degli abbonati, comprese le finali di oggi che prenderanno il via dalle 16.30 con gli incontri che varranno il terzo posto. Nella prima semifinale che vedeva opposte la Verona di Christenson e di coach Fabio Soli alla Gas Sales Piacenza di Porro e Gutierrez: una partita tiratissima, molto equilibrata con set tirati e tanti cambi per provare varie disposizioni in campo. Il successo è andato a Verona col punteggio di 3-2 grazie ai 29 punti di Keita e ai 20 di Gironi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

