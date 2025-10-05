Vallo della Lucania tragico incidente sulla SS18 | muore un uomo di 56 anni

L'impatto nella notte sulla Strada Statale 18. Dramma nella tarda serata di ieri, domenica, 4 ottobre, a Vallo della Lucania, lungo la Strada Statale 18, in località via Badia al km 133. Poco prima della mezzanotte, due automobili si sono scontrate violentemente, causando gravi conseguenze. Una delle vetture, dopo l'impatto, è volata contro il guard-rail, finendo semi-distrutta. I soccorsi: inutili i tentativi di salvare un 56enne. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti immediatamente i Vigili del Fuoco di Vallo della Lucania, che hanno lavorato a lungo per estrarre i conducenti dalle lamiere accartocciate.

In questa notizia si parla di: vallo - lucania

