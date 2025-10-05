Vallo della Lucania sterilizzazioni gratis per 50 cani | via al piano contro il randagismo

Il Comune di Vallo della Lucania ha avviato un piano straordinario per la sterilizzazione gratuita di 50 cani appartenenti a cittadini residenti. La decisione, finanziata con un contributo della Regione Campania di 9.000 euro, permetterà di sterilizzare gratuitamente 40 cagne e 10 cani. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

