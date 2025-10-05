Tragedia nella notte a Vallo della Lucania, lungo la SS18 in via Badia al km 133. Due auto si sono scontrate violentemente e una Ford Fiesta è finita contro il guard rail. Incidente mortale, stanotte, nel Salernitano, a Vallo della Lucania, sulla SS18, in via Badia al km 133. Due autovetture si sono scontrate violentemente . 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Vallo della Lucania, scontro frontale tra 2 auto: un morto