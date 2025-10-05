Valeria Marini l' attacco della madre Gianna Orrù | Bisogna stare zitti cerchi visibilità

Sono ancora tesissimi i rapporti fra Valeria Marini e la madre Gianna Orrù. Le due, ben lungi dal riappacificarsi, continuano con i botta e risposta, sempre più duri. Intervenuta a Domenica In, la signora Orrù non le ha mandate a dire, attaccando ancora una volta la figlia. Nella recente puntata di Domenica In si è parlato proprio della delicata relazione fra genitori e figli, e Gianna Orrù si è inserita esprimendo un giudizio molto critico nei confronti della showgirl. "Io ho dato tantissimo ai miei figli e poi, quando erano più grandi, con il padre che aveva più soldi.", ha esordito. Poi l'argomento si è spostato proprio su Valeria: " Sì, è successo qualcosa che io non dirò mai, certe cose non le dico. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Valeria Marini, l'attacco della madre Gianna Orrù: "Bisogna stare zitti, cerchi visibilità"

In questa notizia si parla di: valeria - marini

