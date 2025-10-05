Valeria Bruni Tedeschi | Ai miei tempi una donna senza figli era malvista oggi c’è più libertà I miei figli rendono la mia vita più allegra ma la maternità non deve essere un obbligo

In L’Attachement – La tenerezza interpreta una donna indipendente che scopre il bisogno dell’altro. E qui l'attrice riflette sul senso dell’amore, sull’essere madre, sul femminismo e su quella gentilezza che, dice, «oggi è diventata una parola rivoluzionaria». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

